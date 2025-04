A San Marino il fascino dell'arpa celtica: masterclass con Marianne Gubri

Marianne Gubri. Nel video alcune immagini dalla masterclass

Una masterclass per crescere in musica. È l'evento formativo, organizzato dall'Istituto Musicale Sammarinese, dedicato all'improvvisazione, melodica, armonica e ritmica, partendo dalle pratiche contemporanee per composizione e arrangiamento e passando per le atmosfere emozionanti dell'arpa antica e celtica.

Protagonista Marianne Gubri, musicista francese residente in Italia: una personalità di spessore nel settore. Oltre alle esibizioni e tournée a livello internazionale e la direzione artistica del Bologna Harp Festival, fin da piccola Gubri si è dedicata allo studio dell'arpa celtica, partecipando a innumerevoli eventi musicali nel mondo. A San Marino ha portato il sapere e la passione per uno strumento ricco di fascino.