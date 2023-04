MUSICA A San Marino il video di "Firework", il nuovo singolo di Ruggero Ricci "È stato il territorio a chiamarmi, - racconta a RTV - a San Marino ho lasciato il cuore"

È stato girato interamente sul Titano il video musicale di "Firework", il nuovo singolo di Ruggero Ricci. Il cantautore ravennate è stato fra i semifinalisti di "Una voce per San Marino" e, proprio durante la partecipazione al festival, ha partorito l'idea di realizzare le riprese alla Basilica del Santo. "Mi sono talmente trovato bene in quei giorni - racconta - che ho pensato di unire l'utile al dilettevole e visitare il Centro Storico per trovare la cornice giusta per la canzone. È stato il territorio a chiamarmi ,ho sentito delle belle vibrazioni mentre ero lì e mi sono lasciato ispirare dal paesaggio e dalle circostanze".



"Firework" è un brano molto personale per l'artista, che ha come tema centrale il fenomeno dell'"overthinking", ovvero il pensare continuamente, intensamente fino a sentirsi sopraffatti. "Volevo mettere in risalto le difficoltà della vita sotto varie forme, come il voler piacere a tutti e i ritmi frenetici che la società che ci impone. - spiega - È un brano che potrà aiutare chi ha avuto un trascorso simile al mio a riconoscere i propri difetti e a riconoscere che si possono fare degli errori".

Oltre alla partecipazione alle selezioni per l'Eurovision, Ruggero aveva lavorato come vocal coach a il "Talent dei castelli". "A San Marino ho lasciato il cuore. - dice - L'esperienza a Una Voce per San Marino è stata bellissima e sono felicissimo per la vittoria dei Piqued Jacks, rappresenta un bel messaggio per tutti gli artisti".

