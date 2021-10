FILM RESTAURATO A San Marino l'esordio di Godard-Truffaut “Il Cinema Ritrovato” della Cineteca di Bologna torna ai lunedì del Concordia alle 21 con SAN MARINO CINEMA l'esordio di Godard in FINO ALL'ULTIMO RESPIRO protagonisti Belmondo-Seberg

“Á bout de souffle”, senza respiro, “Fino all'ultimo soffio” è il film d'esordio del 1960 di Jean-Luc Godard che diede il via alla Nouvelle Vague scardinando tutti i canoni del cinema europeo facendo il verso al b-movie americano. Omaggio a Belmondo morto a 88 anni la pellicola torna in sala grazie al laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna, L'immagine Ritrovata. Il film proposto il Piazza Maggiore nel 2020 al festival, dal 4 ottobre in tutta Italia e San Marino, inaugura la stagione bolognese 2021/2022 del film restaurato. Parigi nel 1959 è ancora la meta dei cineasti più creativi e Godard fa il regista mentre Truffaut sceneggia: Jean-Paul Belmondo recita stretto stretto con l'icona del cinema francese OFF e di tendenza anni 60, Jean Seberg. Amori e piccoli omicidi con in mezzo Faulkner e la presa in giro del gangsterismo americano come solo i francesi sanno fare con un film, a salti e tagli, in cui tutto è permesso... tutto viene inserito nella storia qualsiasi cosa una persona qualunque avrebbe voluto fare in una storia di celluloide. Dopo Bresson si poteva “rifare tutto il cinema che già era stato fatto” - scrive Godard - visto che ormai era morto.

Intervista con MARCO BELLOCCHIO Regista

