A San Marino la lezione su Gyorgy Ligeti: il genio composizione dei film di Kubrick.

Secondo appuntamento, il 18 febbraio, con le Domeniche in Musica, organizzate dall'Istituto Musicale: quattro lezioni monografiche curate da Michele Selva. Incontri per riscoprire figure e personaggi di primo piano dell'arte sonora. Al centro il concetto di "sconfinamento", cioè dell'incontro tra generi differenti. Seconda lezione dedicata al compositore ungherese Gyorgy Ligeti, considerato uno dei geni del XX secolo. E' noto agli esperti per una produzione contemporanea, ma il grande pubblico lo apprezza per brani come quelli nei film di Stanley Kubrick, in 2001: Odissea nello spazio, Eyes Wide Shut e Shining. Prossimo appuntamento: domenica 3 marzo con una lezione sulla scrittura per fiati.



