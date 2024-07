CONCERTO A San Marino la musica e le emozioni di Mr. Rain, problemi per interruzioni di corrente

Mr. Rain si racconta con la musica. Il celebre cantautore e rapper ha portato sul palco del Multieventi i suoi più grandi successi, come A forma di origami che, in realtà, è una lettera al padre. Tanti i brani celebri della sua carriera, iniziata nel 2011, da Fiori di Chernobyl a Supereroi fino a Un milione di notti, insieme a Clara, solo per citare alcune.

Nel 2023 la sua prima partecipazione a Sanremo come concorrente. All'Ariston è salito anche nel 2024. Particolare la scelta stilistica di Mr. Rain che molti definiscono un “rapper outsider”: nei suoi dischi affronta, ad esempio, temi come il benessere mentale. Anche il suo nome d'arte deriva dalle emozioni: Mr. Rain riesce a scrivere solo quando piove. Emozioni anche sul palco: tra l'artista e il pubblico si instaura infatti ogni volta un legame speciale. La tappa di San Marino rientra nel tour in programma fino a novembre.

Ieri sera non sono però mancate critiche per via di due interruzioni di corrente che hanno costretto a interrompere il concerto. Il cantante ha poi ripreso ad esibirsi ma, a quanto sembra, il live sarebbe finito prima rispetto alla scaletta originale.

L'Azienda dei servizi, che abbiamo contattato, spiega che la fornitura di energia elettrica "è stata regolare" e che, quindi, i problemi sono legati all'impianto utilizzato per il concerto.

Nel servizio l'intervista a Mr. Rain

