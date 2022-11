A San Marino le pietre parlano di storia antica

Una Città Stato riconosciuta Patrimonio UNESCO nonostante le trasformazioni urbanistiche in più di 700 anni tra mura di cinta, fortificazioni, torri con le varie stratificazioni a più livelli del terreno esaltano le potenzialità archeologiche del sito nazionale. La scoperta inaspettata di tre epigrafi funerarie di alcune personalità di spicco, risalenti al XVI secolo in “Casa della Tedesca” e Palazzo Manzoni Borghesi nel centro storico, hanno permesso agli Istituti Culturali - Sezione Archeologica con Biblioteca e Archivio di Stato, il restauro conservativo e il “focus” espositivo “PAROLE DI PIETRA” insieme ad alcune cinquecentine dei Fondi Corbelli e Bonelli in mostra esclusiva per tutti fino alla primavera del 2023.