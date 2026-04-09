A San Marino studenti francesi imparano come si produce e commercializza la pasta

I ragazzi di prima superiore del Liceo francese Saint-Paul Bourdon Blanc di Orlèans, sono stati ospiti nella sede della Pasta Fresca del Titano a Falciano, dove hanno potuto vedere tutti gli stadi della lavorazione della pasta fino alla commercializzazione.

I giovani studiano la gestione di impresa e il commercio nell'ambiente artigianale.

L'iniziativa è stata accolta positivamente dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura: "La vostra presenza testimonia come San Marino sia percepita all'estero non solo come una terra di millenaria storia e libertà, ma anche come un luogo dove le tradizioni gastronomiche e produttive sono vive e capaci di farsi impresa d'eccellenza" ha dichiarato il Segretario Lonfernini in un messaggio consegnato ai ragazzi.

"Speriamo di fargli vedere un po' quella che è la nostra realtà, nel senso nostra, di San Marino e dell'Italia, la pasta fresca, che comunque loro non hanno nella loro cultura culinaria" ha detto il titolare Pasta Fresca del Titano Daniel De Silvestro, "Li vedo abbastanza apprensivi a vedere che cosa si troveranno da quest'altra parte. Spero che sia una bella esperienza, tanto per noi come per loro".

Laurenceau Sebastien, professore del Liceo Saint-Paul Bourdon Blanc di Orléans, ha aggiunto: "Abbiamo scelto di venire qua perché abbiamo organizzato una gita scolastica nella regione e ci sembrava che visitare San Marino era una tappa obbligatoria per vedere un gioiello della regione. In più, siccome lavoriamo in un istituto professionale, abbiamo dei ragazzi che studiano commercio e logistica".







