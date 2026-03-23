INTELLIGENZA ARTIFICIALE A San Marino testata l'intelligenza artificiale nello sviluppo dei software Sette diverse piattaforme AI sono state messe alla prova. L'Associazione PID: "L'essere umano deve sempre fare da supervisore"

In che modo l'intelligenza artificiale può essere utile nella programmazione?

A questa domanda ha cercato di rispondere l'Associazione Professionisti per l'Innovazione Digitale.

7 diverse piattaforme di AI sono state messe alla prova nella produzione di codici sorgente per lo sviluppo di software.

I risultati dell'esperimento sono stati presentati a Borgo Maggiore nell'ambito dell'evento “Vibe documentation + Vibe Coding”, in cui la PID ha illustrato a professionisti e cittadini le potenzialità del Machine learning.

Digitare un codice per la programmazione di un software, può essere molto complesso, e può richiedere anche ore di lavoro per un essere umano. L'AI è stata capace di formulare gli stessi testi in pochissimi minuti. Anche se, come ha sottolineato il presidente dell'Associazione PID Robert Gasperoni, “Possiamo considerare l'intelligenza artificiale un valido assistente, ma non è onnisciente, ha dei limiti, per cui l'umano deve sempre fare da supervisore.”

Ne è sconsigliato l'uso a chi è alle prime armi nello sviluppo di software, perché, invece di facilitare il lavoro, potrebbe complicarlo. Anche se le potenzialità sono molteplici, e sicuramente l'AI farà sempre più parte della nostra vita e rivoluzionerà il nostro futuro.

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