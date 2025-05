EVENTO A San Marino torna il jazz Titanico Jazz Festival con nomi di spicco della scena internazionale come Stochelo Rosenberg. Patrocinio delle Segreterie alla Cultura e al Turismo. Direttore artistico Emanuele Rastelli

Week end in Repubblica all'insegna del Jazz, con la prima edizione di Titanico Jazz Festival. L’evento, ideato e diretto dal Maestro Emanuele Rastelli e organizzato da San Marino Welcome con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e della Segreteria di Stato per il Turismo, propone un format originale che unisce concerti di artisti di fama internazionale a serate di ascolto guidato, offrendo al pubblico un’occasione unica per avvicinarsi al jazz. Tre gli appuntamenti principali, al Teatro Titano, per Titanico Jazz Festival. Venerdì 9 sarà la volta di Stochelo Rosenberg, icona mondiale della chitarra manouche, affiancato da Paulus Schäfer uno dei massimi esponenti contemporanei del genere gipsy jazz e dal contrabbassista Daniel Gueli. Si tratta dell'unica data italiana confermata per il celebre chitarrista olandese, considerato l'erede diretto della tradizione di Django Reinhardt. Sabato 10 maggio, una serata dedicata a Chet Baker con il quartetto formato da Enzo Pietropaoli al contrabbasso , Max Ionata al sax, Enrico Zanisi al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria. Domenica 11 maggio in programma “Respiro” con Joe Pisto e Fausto Beccalossi.

In video le dichiarazioni di Emanuele Rastelli Direttore Artistico Titanico Jazz Festival Teodoro Lonfernini Segretario di Stato alla Cultura Annachiara Sica Direttore Ufficio Turismo

