A San Marino un'estate ricca di eventi

È un'estate tutta da vivere quella sammarinese, tra musica, teatro e film all'aperto. La rassegna culturale Copertina, iniziata lo scorso 19 luglio e promossa dalle Segreterie di Stato Cultura e Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, l'Ufficio del turismo e Smiaf, sta ottenendo ottimi riscontri di pubblico. Con eventi teatrali come Elettrosciocche, lo spettacolo di Patrizia Bollini, Mara di Maio e Gabriela Praticò, andato in scena giovedì 30 luglio agli Orti Borghesi, oppure cinematografici, come il classico Disney La spada nella roccia, proiettato ieri sera alla Cava dei Balestrieri.



