SANREMO '25 A Sanremo Senith per promuovere il San Marino Song Contest "Non si deve assolutamente sottovalutare San Marino perché è vero che è la più piccola Repubblica, il più piccolo Stato tra i grandi colossi di Eurovision, ma siamo i più grintosi"

A Sanremo anche un'amica di San Marino: Senith, che ha rappresentato il Titano due volte e ha condotto le prime due edizione di Una Voce per San Marino. E proprio per conto del nostro contest è qui, per far conoscere il San Marino Song Contest. Questo fa sperare che verrà anche l'8 marzo durante la finalissima.

E' importantissimo, quando si partecipa a un evento così grande come Eurovision, essere onnipresenti a tutti i party, a tutte le feste, perché sono sempre un'occasione per fare promozione al proprio paese. Perché io lo ricordo sempre, a Eurovision non partecipa il cantante, ma partecipa lo Stato. Poi lo Stato decide internamente, attraverso festival, come per esempio Sanremo, di portare il proprio artista. Quindi è importante farsi conoscere. Non si deve assolutamente sottovalutare San Marino perché è vero che è la più piccola Repubblica, il più piccolo Stato tra i grandi colossi di Eurovision, ma siamo i più grintosi.



