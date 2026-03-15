A Serravalle la commedia dialettale sul matrimonio a tutti i costi, tra sorrisi e ironia

A Serravalle, ieri sera, lo spettacolo dialettale "Sota chi toca", della compagnia La Belarioesa di Bellaria. Una storia ambientata in una cittadina dell’entroterra della Romagna a metà degli anni cinquanta, in una pensione dove alloggiano persone semplici e alla buona, costrette a restare fuori casa per motivi di lavoro. Protagonisti accomunati dal voler sposare qualcuno a tutti i costi. Una commedia divertente, all'insegna del sorriso, inserita nel programma della Rassegna dialettale 2025/2026 proposta dalla Giunta di Castello e dal Centro Sociale S. Andrea.