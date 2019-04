A Serravalle questa sera torna "Il genio Capicchioni"

"Il genio Capicchioni" torna questa sera alle ore 21 all'auditorium Little Tony di Serravalle. Si tratta del documentario che racconta la vita di Marino Capicchioni e la sua abilità come liutaio. Un talento che gli fece vincere, nel 1937, un premio per il bicentenario della morte di Stradivari. Il documentario, prodotto da San Marino Rtv, ripropone testimonianze e filmati inediti. Saranno presenti l'autore Massimo Rastelli e il regista Antonio Prenna, per un evento organizzato dalla Giunta di Castello e dal centro sociale Sant'Andrea.