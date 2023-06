"A spasso nell'arte": tutti a teatro per un viaggio nelle vite e nelle opere dei grandi artisti

Nel video un estratto dallo spettacolo

I bambini e le bambine della quinta elementare “Arcobaleno” di Cailungo concludono l’anno scolastico con lo spettacolo “A spasso nell’arte”. Una combinazione interdisciplinare – arte e teatro – per un viaggio “in punta di piedi” nella vita di alcuni artisti, come Frida Kahlo, Magritte, Kusama e il Botticelli, che gli alunni, grazie al lavoro mirato portato avanti dagli insegnanti, hanno conosciuto attraverso le loro opere. “Li abbiamo rappresentati – fanno sapere dalla scuola - cogliendo le particolarità dei loro caratteri, a volte anche in modo ironico, perché è bello imparare divertendosi”. E' stata infatti la loro unicità a renderli famosi e inimitabili. Di qui la scelta di rappresentarli in teatro: linguaggio che aiuta ad acquisire sicurezza, ad avere più consapevolezza di sé, ad accrescere il senso di responsabilità e di appartenenza ad un gruppo.

