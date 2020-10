A teatro lo sparo al cuore di Majakovskij

Gianni Farina in "Buona permanenza al mondo Majakovskij BPM"

“Bpm”, appunto, buona permanenza qua, in 'sto mondo - dedicò a tutti, VLADIMIR MAJAKOVSKIJ, la sua morte, scrivendo su un biglietto autografo, prima di spararsi al cuore - titolo dello spettacolo di Gianni Farina basato sul volume IL DEFUNTO ODIAVA I PETTEGOLEZZI edito da Adelphi scritto dalla slavista Serena Vitale. 14 aprile 1930 data della fine delle ultime pulsazioni del principe dei poeti. L'artista della Rivoluzione d'Ottobre soffocati dalla censura autoritaria.



Realismo e metafore del reale come la Donna fosforescente, che incarna “la donna del futuro”, guida lo spettatore verso la gente del futuro: “coloro che saranno”. Fotografia e finzione di scena come in un film degli anni Trenta dove i cinema sono chiusi ai più: soffoca il pubblico in sala in una sorta di giallo sugli ultimi giorni dello scrittore russo che non a caso spara al suo cuore svuotato o pieno del mondo che sarà!?

Intervista con GIANNI FARINA Regista