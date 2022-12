CARTELLONE CINEMATOGRAFICO RSM A tutto cine d'autore Weekend degli autori al Concordia per SAN MARINO CINEMA arrivano l'ultimo Caravaggio di Placido e il film sul mondo della moda vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2022

L'OMBRA DI CARVAGGIO coprodotto dalla Rai pone domande universali senza dare risposte in una ossessiva ricerca della verità che non essendo un atto politico non emerge... L'arte è ovunque secondo Placido e risiede nel chiaroscuro, un po' alla Pasolini. La visione religiosa di Michelangelo Merisi nel film coincide con lo splendore del vero e la durezza del reale però l'Ombra è anche un investigatore vaticano di Papa Paolo V. Ruben Östlund, da regista svedese racconta la moda, gli influencer, e i ricconi di oggi in TRIANGLE OF SADNESS sulla lotta di classe. Tesi: «i soldi e la bellezza regolano i rapporti di potere». In seguito a un naufragio imprevisto i soldi perdono il loro valore immediato tra i sopravvissuti. Östlund insiste che i belli e le belle odierni possano conquistare qualsiasi grazia (anche la vita) per il proprio aspetto!?

