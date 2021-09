PROIEZIONI TERRITORIO A tutto cinema: da Rimini a San Marino le primissime Riapre il Fulgor riminese con i film targati Rai Cinema dalla Biennale di Venezia mentre al Concordia da stasera alle 21 la programmazione per ragazzi con SPACE JAM protagonista LeBron James

Lo storico cinema felliniano apre finalmente le due famose sale programmando TRE PIANI di Nanni Moretti in sala Federico e QUI RIDO IO su Scarpetta di Mario Martone in sala Giulietta. Dall'1 al 3 ottobre spazio all'evento LA SETTIMA ARTE CINEMA E INDUSTRIA 2021 di Confindustria e UniBo anticipato il 30 settembre dallo “Spirito della Masina” nel reading di Marina Missironi. Protagonista del festival quest'anno sarà Dario Argento premiato dal presidente Pupi Avati. Mattatore della serata finale al Galli, Neri Marcorè. Avventura a cartoni tutta sammarinese al CineConcordia per il campione di basket LeBron sulla falsariga del mitico Michael Jordan fine anni 80 (film inizi 90) anche James combatterà sul quadrato! (rettangolo in verità) a canestro insieme a Bugs, Lola e Bunny, contro un team malvagio e potente creato dall'Intelligenza Digitale. L'arma letale è però il piccolo DOM, vero figlio del campione americano, carta vincente e playmaker strategico d'assalto dei Tunes.

