A tutto Dogville un Supercinema al 100%

Non più di un mese fa le porte erano chiuse e lo Sferisterio suppliva alla voglia di cinema del territorio in festival e rassegne estive mentre ora DOGVILLE a pieno ritmo riapre lo storico spazio clementino con documentari, film in lingua e incontri con gli autori, oltre ai pomeriggi per famiglie spazio alle pellicole per bambini come PETIT MAMAN in anteprima. Nel weekend serate d'autore con le prime visioni romagnole. L'ARMINUTA tratto dal Premio Campiello 2017 di Donatella Di Pierantonio con Vanessa Scalera parla di una ragazzina in adozione che torna alla famiglia d'origine. Prima da figlia unica in una grande casa e tanto affetto dai genitori adottivi. Dopo in un mondo a parte dentro a una piccola dimora con 5 fratelli in campagna. FRANCE di Bruno Dumont su una giornalista d'assalto, star della tv malata di protagonismo e sempre in viaggio, con qualche problemino nel privato. Un incidente stradale e un nuovo amore cambierà tutto... L'anonimato non basta dopo scintille e lustrini inizia una nuova ricerca.

