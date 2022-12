BRADIPOTEATAR A tutto K-POP sul Titano: giovani ballerine alla prova con le coreografie di Wale Kim

E' K-POP mania sul Titano con il workshop Dancing class training, organizzato dall'Associazione Bradipoteatar, tenuto da Wale Kim, una delle principali ballerine e coreografe del Prepix Studio di Seoul, studio che forma e prepara professionisti impegnati nei corpi di ballo dei concerti delle più grandi star della musica K-POP. Il workshop, tenuto online da Wale Kim, è stato seguito da alcune ragazze in presenza presso la Scuola di Danza Bradipoteatar a Murata. Per loro l'occasione di ballare sulle coreografie dinamiche e coinvolgenti che caratterizzano il K-POP, la musica Pop coreana che furoreggia in tutto il mondo. L’iniziativa ha avuto il sostegno della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino.

