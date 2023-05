A Venezia la Biennale Architettura, inaugurato il Padiglione San Marino

Torna l'appuntamento per eccellenza con l'architettura, che alla Biennale di Venezia si fonde con arte e design. "La fucina del futuro" il titolo scelto per quest'anno, perché la prospettiva degli artisti non si ferma al presente. Si immagina un nuovo modo di vivere che prende forma anche nel concetto di ospitalità, rappresentato nel padiglione di San Marino da Vittorio Corsini. Poco fa l'inaugurazione di "Ospite ospitante": il nome scelto rimanda alla dualità della natura umana e di tutti gli esseri viventi. Da una parte le tre nuove opere dell'artista, dall'altra un laboratorio di Co-progettazione. Al taglio del nastro presenti il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, gli organizzatori di Fr Istituto d'arte, l'artista e il commissario del Padiglione, Riccardo Varini, oltre a una delegazione di studenti di design e una di ambasciatori. Approccio del padiglione non solo espositivo, ma soprattutto esplorativo ed esperienziale. Comunità, alimentazione, interspecie e religione sono le quattro categorie d'indagine e di ricerca negli spazi di Calle e Campo San Lorenzo.

Nel video le interviste a Vittorio Corsini, artista; Riccardo Varini, commissario del Padiglione San Marino; Roberto Felicetti, Direttore commerciale FR Istituto d’arte contemporanea; Andrea Belluzzi, segretario per la Cultura

Dall'inviata Letizia Camparsi

