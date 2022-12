A Vignola la sposa indiana

"Dulan la sposa"

Dulan è tratto dal radiodramma a tinte noir vincitore al 53° Gran Prix Italia scritto dalla Mazzucco vincitrice del Premio Strega 2003 con “VITA”. Una luna di miele tra sposi maturi si popola di ombre sempre più nere: una ragazza muore nella piscina del palazzo dove abiteranno. Il dedalo di un amore recluso... DULAN è il nome indiano della sposa. Tutto è già svelato: Una bella, giovane donna, straniera muore. Un uomo di mezza età è un carnefice - viaggiatore. Una fidanzata benestante e matura diventa complice pur di sposarsi. E tanti flashback per scoprire la verità oltre i ruoli degli attori stessi. Un abuso sessuale e una violenza di “sesso e potere” rendono banale e normale il male tra coniugi. La povera “dulhan” sa usare solo il suo corpo che non basta a salvale la vita. Tutto va in frammenti e il rapporto amoroso diventa patologico. “Nessuno è meglio di come sembra”: potrebbe essere anche la domanda da rivolgere ai 3 personaggio in scena.