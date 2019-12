A Villa Manzoni opere russe ispirate a Dostoevskij

C'erano anche i Capitani Reggenti a Villa Manzoni per la presentazione de “ Il Romanzo l'Idiota di Dostoevskij visto dai pittori russi”. In mostra opere di illustri artisti del XX secolo. In occasione dell'apertura del Consolato onorario della Federazione russa a San Marino, la prima importante occasione per una riflessione comune sul grande scrittore, considerato uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi.