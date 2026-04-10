L'ANNUNCIO A Wes Anderson il Premio Fellini 2026. Celebrò il maestro in un docu-film Dopo Alfonso Cuarón, il rinato premio dedicato al maestro riminese va a uno degli autori più originali e riconosciuti del panorama mondiale, autore di pellicole come i Tenenbaum e Grand Budapest Hotel. La consegna il 21 aprile al Teatro Galli.

A Wes Anderson il Premio Fellini 2026. Celebrò il maestro in un docu-film.

Il regista statunitense Wes Anderson è il vincitore del Premio Fellini 2026. Il cineasta sarà premiato il 21 aprile al Teatro Galli di Rimini, alle 16, ed è stato scelto dal Comune, insieme alla Fondazione Cineteca di Bologna, per l'affinità tra il suo lavoro e la poetica del maestro riminese.

Dopo Alfonso Cuarón, insignito del riconoscimento lo scorso dicembre, questa seconda edizione del rinato Premio va dunque ad un’altra grande voce del panorama internazionale, autore di un universo visivo inconfondibile, da cui sono nate opere iconiche come I Tenenbaum, Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel. Un universo espressivo unico che lo rende immediatamente riconoscibile, così come avviene per Fellini, tanto da entrare entrambi nel dizionario: andersoniano, felliniano. Basta un frammento, un’inquadratura, un dettaglio cromatico, un abito per coglierne il “DNA”.

Nel 2020 Anderson ha voluto rendere omaggio a Fellini con il docufilm Fantastic Mr Fellini, un'intervista-documentario scritta e diretta da Francesco Zippel fatta al regista americano e elogio dei 100 anni dalla nascita del maestro riminese. Da La strada a I Vitelloni, Wes Anderson racconta e parla del suo amore per tutti i film di Fellini, per una filmografia che ha cominciato ad apprezzare solo dopo l’adolescenza e che gli è stata nel tempo d’aiuto e suggestione anche per il suo cinema. Inoltre, nel documentario la voce fuori campo di Stefano Accorsi recita alcuni pensieri di Fellini.

“Già da tempo avevamo invitato Wes Anderson a Rimini, per fargli conoscere il progetto museale ispirato a Federico Fellini – ha dichiarato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Un invito che il regista ha deciso di raccogliere in concomitanza di questo suo ultimo viaggio in Italia. Abbiamo ritenuto fosse l’occasione giusta, al momento giusto, per consegnarli il riconoscimento che naturalmente si sposa con Anderson, per quel legame artistico e poetico che lui stesso ha più volte esplicitato con l’opera di Federico Fellini. Non a caso il suo nome era stato inserito nella rosa ristretta di artisti internazionali allorché, oltre un anno fa, si ragionava su sostanza e forma di questa nuova stagione del premio Fellini. Dopo Alfonso Cuarón dunque accogliamo a Rimini un’altra tra le voci più originali e significative del cinema mondiale, proseguendo quel percorso che abbiamo riavviato e che vede il rinato premio Fellini non come un ‘semplice’ riconoscimento agli eredi del Maestro – e per questo slegato dalla canonicità di una data fissa - ma come un motore di conoscenza, creatività, incontro anche in chiave internazionale”.

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