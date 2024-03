LIBRO AASLP: 40 anni di storia in un volume, che celebra le opere e gli uomini "L'Azienda ha rappresentato la crescita del Paese" – dice Verter Casali, autore del libro

Quarant'anni di Azienda in un volume: ne fissa la storia, fotografa i mutamenti nel volto del territorio, racconta le grandi opere e le infrastrutture che hanno contribuito alla modernizzazione del Paese, riuscendo, insieme, a far emergere i valori che, da sempre, l'azienda interpreta. Partono proprio da qui il Presidente Fabio Rossi e il Direttore Giuliana Barulli.

“E' un'occasione importante – dice il Direttore Barulli - per valorizzare l'azienda e il ruolo che ha nel territorio, nella Repubblica di San Marino e, più di ogni altro, spiccano la sua autorevolezza la reputazione e l'affidabilità”.

"L'Azienda ha rappresentato la crescita del Paese" – dice Verter Casali, autore di un libro non facile, come lui stesso ammette, per l'ampio spettro di attività e interventi che l'azienda copre, difficilmente sintetizzabili, mentre ne ricorda alcuni: “Il Palazzo Pubblico, a cui hanno lavorato quando c'è stato il restauro, nel '94, con Gae Aulenti, lavori molto approfonditi per un palazzo fondamentale delle nostre istituzioni. Ultimamente, lavori approfonditi anche alla seconda Torre. Mi hanno colpito molto le rotatorie, la viabilità, questa nuova logica che viene seguita già da qualche anno per la sicurezza della cittadinanza”.

“E' giusto ricordare tutto ciò che è stato fatto – dice il Segretario al Territorio Stefano Canti - dalle strade, alle costruzioni, alle ristrutturazioni importanti nel nostro Centro Storico”. E dietro le opere, gli uomini: “Soprattutto uomini – prosegue Canti - perché credo che la volontà, la tenacia, la capacità che hanno i nostri salariati e i nostri tecnici rappresentano veramente un volano per il prossimo futuro”.

Sala Joe Casser gremita - in tanti, tra operativi e in pensione - per un momento anche di festa, che ha voluto celebrare il loro servizio alla cittadinanza e al territorio: “Questo libro – conclude Casali - mi ha permesso di conoscere da in profondità vederle grandi competenze che ci sono la passione che c'è anche perché non è soltanto un lavoro per molti è proprio una passione a cui tengono”.

Nel video, le interviste al Direttore dell'Azienda per i Lavori Pubblici, Giuliana Barulli; a Verter Casali, autore del volume; al Segretario per il Territorio e i Rapporti con l'AASLP, Stefano Canti

