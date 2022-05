'Abbavatar': il viaggio della band virtuale

L'evento cambia la storia dell'intrattenimento musicale pop rappresentando il futuro dello spettacolo. Il VOYAGE ABBA TOUR è già tra gli “hot consumer trends” fino al 2030. Avevano vinto per la Svezia l'EUROFESTIVAL nel 1974 dopo il primo album del 1972 avevano così conquistato il mondo pop-dance leggero con Dancing Qeeen, Waterloo e Mamma Mia!. Oggi tornano con l'ultimo album del 2021: VOYAGE, appunto. gli 'ABBATAR' tridimensionali in gravità, peso e figure digitali (bodies double: movimenti fluidi dei copri robotici), in tecnologia cinematografica mista, sembrano veri. Movimenti del corpo in performance live, voci e melodie aggiornate in due set dallo staff di Lucas (team di 850 elementi), per gli abiti di Dolce&Gabbana. Coreografie immaginate nel metaverso ma talmente veri da far applaudire il pubblico in platea in un entusiasmo genarazionale trasversale che solo i Beatles hanno suscitato.