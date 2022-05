EVENTO MUSICALE EUROPEO 'Abbavatar': il viaggio della band virtuale Gli ABBA in concerto dopo 40 anni tornano insieme sul palco all'Arena di Londra in versione AVATAR come negli anni 70 in 100 minuti di show tecnologico, repliche per 4 mesi, 3000 poltroncine, prezzo medio del biglietto 1200 euro

L'evento cambia la storia dell'intrattenimento musicale pop rappresentando il futuro dello spettacolo. Il VOYAGE ABBA TOUR è già tra gli “hot consumer trends” fino al 2030. Avevano vinto per la Svezia l'EUROFESTIVAL nel 1974 dopo il primo album del 1972 avevano così conquistato il mondo pop-dance leggero con Dancing Qeeen, Waterloo e Mamma Mia!. Oggi tornano con l'ultimo album del 2021: VOYAGE, appunto. gli 'ABBATAR' tridimensionali in gravità, peso e figure digitali (bodies double: movimenti fluidi dei copri robotici), in tecnologia cinematografica mista, sembrano veri. Movimenti del corpo in performance live, voci e melodie aggiornate in due set dallo staff di Lucas (team di 850 elementi), per gli abiti di Dolce&Gabbana. Coreografie immaginate nel metaverso ma talmente veri da far applaudire il pubblico in platea in un entusiasmo genarazionale trasversale che solo i Beatles hanno suscitato.

