RASSEGNA STREAMING RAI "Abbi fede" nei film su piattaforma Il cinema non si ferma e la RAI continua la sua rassegna di prime visioni RaiPlay in programmazione settimanale gratuita “ABBI FEDE” di Giorgio Pasotti con Claudio Amendola

Ai 4 titoli inediti seguirà la quaterna di coproduzioni DIRECT TO RAYPLAY dal 18 giugno. “ABBI FEDE” è l' ultima produzione del progetto RAI pellicola diretta da Pasotti che affianca l'amico Amendola e recita nella storia la parte del prete di strada tra sbandati, un capo neofascista e il Vangelo. Il bene e il male si consumano all’ombra di un albero di mele - di una parrocchia sperduta dell'Alto Adige. Intorno a loro si muove un gruppo di anime perse ed emarginate, apparentemente redente ma in realtà sempre in bilico con le loro debolezze e dipendenze. Il lungometraggio è ispirato al film danese "Le mele di Adamo". Con questo ultimo lavoro La piattaforma gratuita di RaiPlay festeggia numeri incoraggianti per i primi titoli: 1.250.000 visualizzazioni e 600 mila spettatori. Attendendo tempi migliori, in cinema italiano con la RAI regge il web in streaming e la tv, si preparano al ritorno in sala.

