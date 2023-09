EMILIA ROMAGNA EVENTI Abbracci nella Terra del Buon Vivere Primo weekend forlivese con il Festival del Buon Vivere dal titolo: “LA MI TËRA - Ecologia delle Relazioni”, un omaggio alla Romagna ferita dall'alluvione

Dai Romagna, “tìn bòta!”: abbracciamoci (tirando su le maniche) per tutto il senso del Buon Vivere che c'è. Il festival si inchina alla terra che resiste nonostante gli eventi ci sono sempre i romagnoli e quelli che li amano... solidarietà, relazioni e mutuo soccorso. Per questo sarà Gianrico Carofiglio a tenere l' “Orazione sulla gentilezza” mentre Vito Mancuso terrà una lectio magistralis su: “Ecologia per giorni difficili”. La curatrice Monica Fantini ricorda l'obiettivo odierno: “rendere evidente il senso di solidarietà di un tessuto sociale ricco di relazioni sostenibili”. Tra gli eventi principali lungo la settimana gli incontri sul clima: “cambiare noi per cambiare il tempo” (Luca Mercalli), ricerca scientifica e intelligenza artificiale (Massimo Temporelli), “la relazione che cura” spettacolo di Lella Costa. Rai Radio2 media partner sarà in diretta con la storica trasmissione CATERPILLAR. Chiude la madrina Serena Dandini con “Ferite a morte”.

