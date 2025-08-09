SAN MARINO CONCERT BAND "Abbronzatissima": le grandi hit anni '60 tornano in centro storico Spettacolo al Campo Bruno Reffi nel segno dei ricordi condivisi

Format originale ideato dal Maestro Dino Gnassi, “Abbronzatissima” continua a raccogliere in Campo Bruno Reffi un pubblico che ha voglia di divertirsi, all'insegna delle canzoni che hanno scritto la colonna sonora dell'estate italiana, dagli anni '60 ad oggi. La San Marino Concert Band reinterpreta un repertorio che ha fatto ballare e sognare generazioni di vacanzieri, in chiave energica e raffinata, nel segno dei ricordi condivisi.

Voce protagonista sul palco, Manuela "Evelyn" Prioli, anima di uno spettacolo pensato per tutti.



