BIOGRAFIE ARTE ABOrismi: gli aforismi di Bonito Oliva Un documentario fuori dagli schemi dedicato al critico d'arte ACHILLE BONITO OLIVE le prime immagini del lavoro di Nunzio Massimo Nifosì in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

AFORISMI sull'arte talmente famosi da essere appellati (come nel titolo del film) “ABOrismi” (storico il “critici si nasce, artisti si diventa, e pubblico si muore”): Achille Bonito Oliva, ABO, appunto. Ritratti in autoritratto del docente, esperto di pittura e scultura, più osannato al contempo odiato (per il carattere e le intemperanze critiche) della storia delle arti visive contemporanee (dalla 'Transavanguardia' in su). Il temperamento e il carattere di un uomo d'arte poco amato dagli artisti. Lui che giudica e dissezione (anatomia della figura) dipinti e ritratti è stato spesso il soggetto delle opere dei pittori più noti in Italia tanto da diventare un'icona pop. Il docufilm sarà proiettato al Museo MAXXI. Una mostra al Castello di Rivoli lo celebra già (da vivo...).

