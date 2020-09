About Fellas: "Dolce Vita" inedita al Lido

La Verità su “La Dolce Vita"

Istituto Luce - Cinecittà curano la distribuzione italiana del film che vedremo in multisala dal 15 settembre. Per la prima volta i retroscena de LA DOLCE VITA, che ha cambiato il cinema del 900, dal punto di vista del diffusore RIZZOLI (che lo distribuì) e AMATO (che lo produsse) mentre DE LAURENTIIS si rifiutò di pagarlo per intero... Lettere, note e documenti inediti, direttamente da casa Amato-Pedersoli sono in effetti la sceneggiatura del docu-film con interventi e testimonianze d'epoca (a 60 anni dall'uscita della pellicola da oscar). Un carteggio epocale a tre battuto a macchina con inchiostro rosso da Fellini, a penna verde da Rizzoli, e con una impeccabile stilografica nera da Giuseppe Amato. In prima stesura il film doveva durare 4 ore: una vera pazzia economica che il regista riadattò... grazie al produttore che pagò ( e guadagnò, poi, tantissimo). Fu il film più costoso mai realizzato negli anni Sessanta e il protagonista doveva essere Paul Newman ma poi vinse “Marcellino...” Mastroianni: “una faccia qualunque di un tipo qualsiasi”-che volle a tutti i costi il maestro- e come sempre il Fellas ebbe ragione.

fz