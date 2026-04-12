Accademia delle Belle Arti di Bologna. Carlo Romeo nominato nel nuovo Cda

Cambio ai vertici della ABABO, l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Carlo Romeo, direttore generale di San Marino Rtv dal 2012 al 2021, è stato nominato nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Con lui sono stati nominati gli altri due consiglieri, Luca Caccioni e Anna Maria Crisan. L'Accademia ha origini cinquecentesche e la sua sede è nello storico ex convento bolognese dei Gesuiti a Porta San Vitale. "Amo molto Bologna" ha detto Carlo Romeo. "Ricordo ancora con emozione quando ebbi modo di moderare il convegno di apertura di Bologna 2000, evento che aveva come protagonisti Umberto Eco e Fabio Roversi Monaco. Questa nomina è un nuovo importante impegno, di cui sono onorato e orgoglioso, legato com'è alle eccellenze del mondo della formazione artistica italiana. L'Accademia bolognese è una centralità fondamentale nelle prospettive per la parte più giovane del Paese che sui beni artistici fonda la sua storia e la sua economia".







