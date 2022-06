Accademia 'Opentour' Bologna

OPENTOUR promuove i giovani talenti nel lavoro di ricerca pratica e artistica in Accademia. Gallerie e spazi pubblici o privati fulcro delle azioni in chiave commerciale nel centro di Bologna intorno alla sede delle Belle Arti. 400 giovani talenti in 29 zone espositive sia no profit, sia non profit, in aree green aperte alla disabilità seppur in rapporto con il mercato. Una festa dell'arte diffusa (anche turistica) alla VIII edizione che coinvolge cittadini, studenti e ospiti. Rassegna di azioni performative. “RiparAzioni” per rielaborare l'arte. Progettazioni: schizzi e disegni personalizzati. “Regala l'arte” con i doni in libri d'arte realizzati dalla Pinacoteca per tutti. La produzione creativa quest'anno riguarda la pasta fatta a mano come materiale scultoreo grezzo in nuovi impasti artistici metafore del nutrimento poetico.