Accordo quadro tra Segreteria alla Cultura e Sums: si rafforza la collaborazione in campo culturale e scientifico

Il Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso, Marino Albani e il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi

Un rapporto di collaborazione privilegiato, già operativo nella sostanza, e ora reso efficace anche nella forma. Segreteria di Stato per la Cultura e Società Unione Mutuo Soccorso siglano un accordo quadro e, insieme, puntano a far compiere un salto di qualità al Paese in campo culturale e scientifico. “Ci sono realtà a San Marino patrimonio dell'intera collettività, e la Sums è la vetta più alta – osserva il Segretario di Stato Andrea Belluzzi – per aver agito a 360 gradi da sempre nella promozione dell'immagine del Paese”. Introdotto, dunque, uno status di collaborazione prioritaria che – si è detto - svilupperà tutte le sue potenzialità dal 2022, anche con la legge di modifica dell'istituto dell'art bonus, per il riconoscimento a tutti gli eventi promossi da Segreteria di Stato per la Cultura e Sums, della qualifica di eventi di “interesse culturale”.









Massimo impegno e spirito di servizio - assicura il Presidente Marino Albani - proprio come nella migliore tradizione della Sums, per offrire nuove opportunità e far partire iniziative di ampio respiro (eventi, conferenze, esposizioni, attività di studio e di ricerca, pubblicazion), con il fine dell'elevazione culturale e la concordia civica.

Nel video le interviste al Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi e al Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso, Marino Albani.