Accordo SUMS - UNIRSM: insieme per dare valore al merito

Il Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso, Marino Albani e il Rettore dell'Università degli Studi di San Marino, Corrado Petrocelli hanno siglato una convenzione per il finanziamento di una borsa di studio da assegnarsi, a seguito di specifico bando, ad uno studente sammarinese che frequenterà la prossima edizione del Master in Comunicazione, Management e Nuovi Media presso l’Ateneo. La borsa di studio ammonterà a 2.200 euro e sarà erogata nel corso del secondo anno di frequenza per lo svolgimento del tirocinio curriculare presso SUMS.

“Questa iniziativa – dichiara Albani - è in linea con quanto stiamo portando avanti nel campo della promozione dell'alta formazione. SUMS – aggiunge - continua a contribuire alla società sammarinese anche attraverso un sistema premiante che formi giovani meritevoli”. Anche Petrocelli entusiasta per “l’avvio di un percorso di collaborazione che – sostiene - potrà solo svilupparsi vista la storia di SUMS e la dedizione che ha sempre dimostrato nei confronti della società sammarinese”.

Si lavora già, infatti, per definire un futuro accordo quadro che possa anche prevedere – spiegano - “la creazione di corsi di particolare specializzazione in cui i giovani, in particolare coloro che sono iscritti a SUMS, possano avere percorsi che valorizzino le loro peculiarità o possano sviluppare la professione già avviata, a beneficio di tutta la collettività sammarinese”.