CIRCONDARIO RIMINI Accorsi è la voce a "marina" Stefano Accorsi, testimonial della regione, in una video-memoria poetica da sogno su Fellini e Rimini presta la voce ai ricordi promossi da tutte le denominazioni turistiche regionali

Dopo il centenario riemerge ancora l'anima felliniana della città intorno al Fulgor, al Galli o al Museum Fellini Sismondo, tra Borgo e piazzette il “Fellas” vive ancora in mezzo a noi. Accorsi e la voce più bella per raccontare Federico e la sua città-mondo insieme a quella 'calda' che fu di Sergio Zavoli. Gli amici riposano sotto La Vela di Pomodoro insieme hanno preso il largo per l'eternità. Dal Grand Hotel senti le loro voci, guardando l'acqua dei bagni a mare, e quella che corre sotto il Ponte di Tiberio. Una memoria 'dolcesalata' come i pesci strani che abitano l'alveo del Marecchia: il Piccolo Mare di Tonino, che li amava... ancora.

fz

