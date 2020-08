Ace Jazz Festival: il main event di ieri in una location insolita per la musica

Prosegue, con un buon riscontro di pubblico – pur nel rigoroso rispetto delle normative per gli spettacoli dal vivo -, il San Marino Ace Jazz Festival. Tre gli appuntamenti ieri. Il main event in una location insolita per la musica: il Centro Tennis di Montecchio. Ad esibirsi due dei più importanti pianisti jazz italiani: Rita Marcotulli e Dado Moroni. E poi la jam session, a La Fratta, affidata all'animazione musicale di Giulio Angrisani e Laura Klain. Ma ad aprire la serata era stato il concerto “a bassa intensità” alla Prima Torre: protagonista il duo composto da Aldo Capicchioni, al violino, e Michela Zanotti alla Viola. Questa sera alle 21.15, alla Cava dei Balestrieri, si esibirà la The Tower Jazz Composers Orchestra; alle 23.30 jam session a cura del Michele Sperandio trio a La Fratta



