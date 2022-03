Achille Lauro a Domenica In: "Pubblico e teatro bellissimi". Pedini Amati: "In bocca al lupo per Torino"

In attesa dell'Eurovision di Torino, San Marino protagonista nell'ultima puntata di Domenica In, su Rai1, condotta da Mara Venier. Achille Lauro ha presentato il brano Stripper con cui rappresenterà il Titano alla competizione musicale. Durante la trasmissione il messaggio del segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha dato il suo "in bocca al lupo" all'artista. "Una voce per San Marino - ha detto Pedini Amati - è stato un palcoscenico per tanti artisti che si sono potuti sfidare in un contest". Dopo la vittoria del cantante, il confronto per mettere in campo il passaggio successivo, cioè la partecipazione all'Eurovision.

"Una grandissima opportunità" quella offerta dall'evento sammarinese, l'ha definita Achille Lauro. "Bellissimo teatro e bellissimo pubblico, sono stato accolto in una maniera incredibile - ha aggiunto - ed è stato veramente bello". Specie, spiega, dopo il periodo di stop ai concerti legato alla pandemia.

Nel video l'intervento del segretario Pedini Amati a Domenica In