Achille Lauro a San Marino per incontrare i suoi fan

Dopo l’iconica performance di Achille Lauro in occasione dell’Eurovision Song Contest a Torino, dove l’artista ha rappresentato la Repubblica di San Marino, Lauro ritorna sul Titano. Oggi, venerdì 22 luglio, sarà al Campo Bruno Reffi in Città dalle 19.00 per incontrare i suoi fan.

Monica Fabbri, giornalista di San Marino RTV, selezionerà alcune domande tra quelle inviare nei giorni scorsi dai fan dell'artista e lo intervisterà. Al termine i 50 fortunati fan estratti a sorte avranno la possibilità di fare una foto con il proprio idolo. Inoltre tra tutti gli iscritti saranno estratti a sorte 5 fortunati vincitori che potranno aggiudicarsi due biglietti ciascuno per il live del 23 luglio a Cattolica. I fortunati estratti riceveranno una mail dettagliata per accedere agli eventi. Sul sito Eventbrite la possibilità di prenotarsi per accedere all'evento gratuitamente.