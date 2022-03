EUROVISION 2022 Achille Lauro, "Creo scompiglio? Il bello deve ancora arrivare, ci vediamo a Torino"

In un momento di condivisione sui social Achille Lauro, rappresentante di San Marino all'Eurovision 2022 con "Stripper", risponde brevemente ad alcune domande dei fan sul suo Instagram @achilleidol.



C'è chi gli chiede "cosa NON dobbiamo aspettarci da Torino?" a cui l'artista risponde "ottima domanda". In occasione del prossimo tour "Achille Lauro - Superstar" che consisterà in un viaggio attraverso tutti i suoi dischi con 52 elementi d'orchestra e la sua band, un fan chiede se sia previsto uno spogliarello e l'artista ci scherza su: "chiaramente, prima, dopo e durante". Conferma a chi lo segue che si trasferirà a New York per molto tempo dopo l'Eurovision e di non escludere il ritorno a Sanremo. Cosa direbbe al suo sé stesso di dieci anni fa vedendo il suo percorso artistico? "Osa".

"Che peso ha per te esibirti davanti a tutta Europa?" chiede un altro follower, a cui il cantante risponde "Non aspetto altro". Replica anche a chi gli chiede perché crea "scompiglio" ogni volta che canta. "Perché faccio quello che voglio. - scrive - Ma il bello deve ancora arrivare. Fatemi divertire ancora un po'... ci vediamo a Torino"

