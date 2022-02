YOUTUBE Achille Lauro fa 100mila con “Stripper”, per gli utenti un omaggio ai Depeche Mode Sul canale YouTube di San Marino Rtv, la performance del cantante che rappresenterà il Titano all'Eurovision 2022 supera i 100mila ascolti in meno di 48 ore

Sono state sufficienti 48 ore per raggiungere le 100mila visualizzazioni sul canale YouTube di San Marino Rtv. “Stripper” di Achille Lauro piace. E molto, a giudicare anche dai commenti sotto il nostro canale. La canzone vincitrice di “Una Voce per San Marino” e che verrà proposta anche all'Eurovision di Torino ha suscitato un deciso consenso da parte del pubblico e non solo dai fan, nudi e puri, del cantante. Alcuni apprezzano il fatto che San Marino torni a proporre una canzone in italiano dopo diverse edizioni con testi in inglese. L'ultima canzone italofona è stata “Crisalide (Vola)” di Valentina Monetta. Correva l'anno 2013. Altri hanno sottolineato come “Stripper” sia decisamente migliore di “Domenica” - portata da Achille Lauro a Sanremo - e molto più adatta a un contest internazionale come l'Esc. Si trovano poi commenti entusiasti da Germania, Spagna e Regno Unito, in cui prevedono un ottimo piazzamento di San Marino. E c'è chi la preferisce anche a “Brividi” del duo Mahmood – Blanco, ipotizzando che per la prima volta San Marino potrà fare meglio dell'Italia. Un “affronto” - si legge - visto che giocheranno in casa. Nei commenti un utente si diverte a cercare tutte le citazioni nel testo, a partire dal titolo, che riprende “Stripped” dei Depeche Mode, richiamati anche all'interno della canzone con “Personal Jesus”. Anche il nastro di velluto al collo e il torso nudo rimandano facilmente allo stile di Dave Gahan. Non mancano commenti negativi e sferzanti, che però certificano come Achille Lauro non sia un artista che lascia indifferenti. Nel bene e nel male.

