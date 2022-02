MUSICA Achille Lauro favorito dei 'bookmaker' per la vittoria e la partecipazione all'Eurovision Song Contest Sabato 19 febbraio la finalissima di "Una Voce per San Marino". Luzzatto Fegiz sarcastico: "Io non sono in giuria, quindi è una cosa seria"

Gli analisti “Snai” quotano la vittoria di Achille Lauro ad 1 e 45. E' indubbiamente lui il superfavorito. A distanza, tutti gli altri. Il secondo più probabile vincitore, per i “boomaker” è il giovane rapper Blind, dato a 6,5. Terzi a pari merito, a 7,5 volte la scommessa, Tony Cicco con i Deshedus e Alberto Fortis e Valerio Scanu, vincitore di Sanremo nel 2010. A seguire Alessandro Coli con il Dj Burak Yater quotato 10 così come Francesco Monte e la spagnola Cristina Ramos. Matteo Faustini è quotato 12 mentre Ivana Spagna, 15 volte la scommessa.

Qualunque altro vincitore – compresi i sammarinesi wild card “Fabry e Labiuse con il featuring dei “Miodio” o una eventuale sorpresa tra i 9 emergenti che usciranno dalla apposita finale del 17 - è quotato a 3. Achille Lauro parte col favore dei pronostici ma a decretare il vincente che accederà di diritto all'Eurovision Song Contest per San Marino saranno 5 giurati i cui nomi verranno resi pubblici poche ore prima della finalissima. Sarcastico, come suo solito il commento del critico musicale Mario Luzzatto Fegiz: “Non c'è tele-voto, quindi molto dipende dalla giuria...Io non ne faccio parte, quindi è una cosa seria”.

