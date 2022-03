Achille Lauro: salta anche la tappa ad Amsterdam del tour eurovisivo

In una nota il team di Achille Lauro riferisce che non potrà prendere parte all'Eurovision in Concert di Amsterdam, che si terrà all'AFAS Live il 9 aprile. "Per rispetto agli organizzatori del Party a Barcellona e per questioni di prudenza rispetto all’incremento dei casi covid, avendo già avuto problemi di contagio all’interno del team e della band non parteciperemo all’evento ad Amsterdam. Ci vediamo direttamente a Torino e vi aspetteremo numerosi. Ci scusiamo per i disagi".



Già ieri sera era saltata la partecipazione a Barcellona di Achille Lauro all'Eurovision Party 2022 per dei casi di Covid nel suo staff. “Sono rammaricato di non potermi esibire questa sera. - aveva scritto su Instagram - Ho appreso questa mattina mentre facevo il check-in per Barcellona che nello staff e nella band ci sono casi di Covid. Senza la band non posso esibirmi perché non posso utilizzare playback e perché per la mia performance e per ‘Stripper’ la band è fondamentale. Vi aspetto numerosi all’Eurovision a Torino. E vedrete”.

Prosegue intanto il successo di "Stripper", uscito venerdì come singolo per le radio italiane.