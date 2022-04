In vista dell'imminente partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022, nel pomeriggio di oggi gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino riceveranno in Udienza privata a Palazzo Pubblico Achille Lauro. Al termine dell'Udienza, alle 15.30, Achille Lauro incontrerà la stampa presso il salone della Segreteria di Stato per il Turismo.