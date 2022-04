ESC 2022 Achille Lauro sul Titano

Achille Lauro sul Titano.

In vista dell'imminente partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022, nel pomeriggio di oggi gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino riceveranno in Udienza privata a Palazzo Pubblico Achille Lauro. Al termine dell'Udienza, alle 15.30, Achille Lauro incontrerà la stampa presso il salone della Segreteria di Stato per il Turismo.

