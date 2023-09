MUSICA Addio a Franco Migliacci, autore de "Nel blu dipinto di blu"

È morto il paroliere Franco Migliacci, autore di canzoni rimaste nella storia della musica leggera italiana, come "Nel blu dipinto di blu", realizzata nel 1958 con Domenico Modugno che la ha poi resa celebre. Ma sono tante le canzoni, come 'Fatti mandare dalla mamma' e tanti altri successi. La notizia è stata divulgata su Twitter dal direttore del Tg5, Clemente Mimun. "Franco Migliacci - ha scritto -, paroliere di alcune tra le più belle canzoni italiane (tra cui "Nel blu dipinto di blu"), produttore discografico, editore musicale e talent scout, si è spento a 92 anni in una clinica romana. Accanto a lui, fino alla fine, la sua famiglia".

