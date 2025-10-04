Addio a Remo Girone, il Tano Cariddi de “La Piovra”

Si è spento ieri sera a 76 anni Remo Girone, celebre attore italiano noto al grande pubblico per il ruolo di Gaetano “Tano” Cariddi nella storica serie televisiva La Piovra. Girone è stato trovato morto nella sua casa di MonteCarlo, dove viveva con la moglie Victoria Zinny.

Nato ad Asmara il 1° dicembre 1948, si trasferì giovanissimo a Roma e si diplomò all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. La sua carriera è costellata di collaborazioni con registi del calibro di Luca Ronconi, Orazio Costa, Marco Bellocchio. Nel 1987, l’interpretazione di Tano Cariddi lo ha consacrato nell’immaginario collettivo, simbolo dell’oscura compenetrazione tra mafia e potere economico. Negli ultimi anni ha recitato anche in progetti rilevanti a livello internazionale, interpretando figure come Enzo Ferrari e apparendo in serie e film con cast globali.









