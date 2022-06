"Addio Kabul": a San Marino una riflessione sull'Afghanistan, con Farhad Bitani

Già il titolo, “Addio Kabul” dà quel senso di fallimento e di resa che rimane sullo sfondo delle pagine di un libro intervista: quella del giornalista Domenico Quirico a Farhad Bitani scrittore ed ex capitano dell'esercito afghano. Le cause della veloce ritirata americana dall’Afghanistan, la debolezza ed i costi di una missione durata vent'anni. È un libro scomodo, perché vuole raccontare chi siano veramente gli afghani. E chi i talebani che hanno ripreso il potere in un soffio. La condizione femminile, la politica, la religione islamica solo alcuni degli spunti di riflessione nel dialogo tra i due. Il volume presentato da Farhad Bitani oggi a San Marino, organizzato da Rete. Bitani si torva in Italia dal 2012, fino ad allora aveva combattuto in Afghanistan. Lasciò l’esercito dopo aver subito un pesante attentato dai talebani da cui uscì vivo per miracolo. “Ho vissuto una vita nell'ipocrisia - ha detto -, ma ora cerco solo la verità”.

Nel video l'intervista a Farhad Bitani