Aerofobia al cinema

Tutte le implicazioni possibili sulla paura di volare sperimentate da Margherita Buy in un film che è un manuale di sopravvivenza: dentro c'è tutto, la famiglia, l'amore e la morte con ironia. Dal punto di vista della donna adattissimo a ogni uomo. La storia di AnnaBi, attrice di cinema popolare in tv, alla ricerca del salto internazionale ma con la paura di spiccare il volo... Un cineasta coreano la cerca per un grande film e lei deve cimentarsi con l'intercontinentale transoltreoceanico per arrivare in oriente a recitare. Dietro c'è anche il timore di volar via dalla figlia. La cifra dell'autrice-attrice sta nel garbo e nella autoironia che la distigue come professionista e persona squisita, e nel suo primo film da regista si lancia a occhi chiusi col paracadute, ridendo. Un'opera sfiziosa contornata di colleghe e amiche pure nella vita come Elena Sofia Ricci o Anna Bonaiuto. Aerofobia e gioco delle parti addirittura un corso di sopravvivenza per imparare a galleggiare in cielo (training aereo). I 'fifoni' al mondo sono tanti con la paura di volare e pure di camminare...