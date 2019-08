Agli Orti borghesi, giovani chitarristi provenienti da tutto il mondo intrattengono il pubblico

Agli Orti Borghesi promettenti chitarristi, arrivati da tutto il mondo, addirittura dal Messico, incantano il pubblico. Gli allievi del Summer courses hanno portato in scena un concerto di musiche per chitarra tra le più belle e popolari del repertorio. A far da cornice il suggestivo panorama sulla riviera romagnola. Tra questi Joaquín Rodrigo Vidre, autore del celeberrimo "Concerto d'Aranjuez". Ad accompagnare i giovani musicisti, i maestri Piero Bonaguri e Andrea De Vitis. La rassegna musicale è resa possibile grazie all'iniziativa della Camera del Titano, con il patrocinio della Segreteria di stato per l'istruzione e la cultura.